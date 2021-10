Linz ist auf dem Weg zu einer modernen, klimafitten Industriestadt. Dazu braucht es wichtige strukturelle Entscheidungen, aber auch viele kleine Schritte in der ganzen Stadt, damit Artenvielfalt und Klimaanpassung konkret verwirklicht werden können. Heuer hat dazu ein stadtökologisches Umsetzungsprogramm zur Integration von Klimaadaptierung, Biodiversitätsförderung und Lebensqualität in der Entwicklung der Landeshauptstadt Linz gestartet. In diesem Pilotprojekt des Linzer Klimafonds wird in Zusammenarbeit mit der naturkundlichen Station die Linzer Biotopkartierung in ausgewählten Gebieten aktualisiert. Dazu wird in hundert konkreten Umsetzungsprojekten im Stadtgebiet gezeigt, wie wir durch innovative und integrierte Ideen den Schutz unserer Lebensgrundlagen Boden, Wasser und Klima, die Lebensvielfalt der Pflanzen und Tiere gemeinsam mit der Lebensqualität für uns Menschen auf öffentlichen und privaten Flächen verwirklichen können. Im Frühling geht es dann an die gemeinsame praktische Umsetzung.

Erfahre, was wir bisher bei der Analyse stadteigener Freiflächen herausgefunden haben und wie in den Umsetzungsprojekten neuer Lebensraum für Tiere und Pflanzen in der Stadt geschaffen wird.

Eintritt frei. Anmeldung erforderlich. Infos und Anmeldung: https://vhskurs.linz.at/index.php?kathaupt=11...