Die Steinbach Black Wings Linz haben sich mit dem 20-jährigen Kilian Rappold verstärkt. Der Stürmer kommt von den Graz99ers nach Linz.

LINZ. Neuzugang Nummer fünf heißt Kilian Rappold. Mit ihm konnten sich die Black Wings auf eine Zusammenarbeit für zumindest ein Jahr verständigen.Trotz seines jungen Alters absolvierte der 20-jährige Angreifer, dessen jüngerer Bruder Matthias bereits für die

Eishockey Akademie OÖ im Einsatz ist, für seinen Heimatklub Graz 99ers 38 Spiele in der höchsten Spielklasse

des Landes. Dabei erzielte der Linksschütze zwei Treffer und bereitete einen weiteren vor.

U20-Nationalteam-Spieler

Auch internationalmachte der Steirer bereits auf sich aufmerksam: Er war fixer Bestandteil des U20-Nationalteams bei den World Juniors

im vergangenen Dezember in Edmonton.

In der vergangenen Saison kam Rappold sowohl für die Graz 99ers, als auch für das U20-Team der Eishockeyakademie

Steiermark und auf Leihbasis für die Vienna Capitals Silver und den EK Zell am See zum Einsatz.

Für die Linzer ist Rappold in der kommenden Saison sowohl für die Black Wings als auchfür die Steel Wings einsatzfähig. „Ich kenne und beobachte Kilian schon über einen längeren

Zeitraum. Gerne hätte ich ihn schon in der Vorsaison bei den Steel Wings im Team gehabt. Er verfügt über

enormes Potenzial und ich freue mich sehr ihn in der kommenden Saison in der Organisation zu haben", sagt Headcoach und sportlicher Leiter, Philipp Lukas.

Liesch verlängert

Zusätzlich dazu haben die Black Wings diese Woche auch eine Vertragsverlängerung bekanntgegeben: Mit AbwehrspielerLaurin Liesch konnten sich die Linzern auf eine Zusammenarbeit für die kommende Saison einigen.