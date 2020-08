Linzer Faustball-Derby unter Flutlicht



Mit zwei Neulingen startet die DSG UKJ Froschberg in die neue Saison. Elias Eckerstorfer und Jakob Schicho treffen gleich zum Bundesliga-Auftakt auf Vorjahresmeister FBC Urfahr. "Wir gehen voll motiviert in das erste Match der Feldsaison. Nach der langen Pause können wir kaum erwarten, dass es wieder losgeht", so Kapitän Valentin Weber. Spielbeginn unter Flutlicht auf der ABC Sportanlage Urfahr ist am Samstag um 19 Uhr.

Witches eroberten in Kufstein Tabellenführung

"Play-offs wir kommen", jubelten die Softballerinnen der Linzer Witches am Wochenende. Nach zwei Auswärtserfolgen bei den Kufstein Valkyries stehen die Linzerinnen an der Tabellenspitze der Austrian Softball League – West. Am Samstag wollen die Linzerinnen die Top-Position gegen Rekordmeister Sharx aus Vorarlberg verteidigen.

Drei Landesmeistertitel für ATSV Linz-AthletInneen



Drei Titel und insgesamt elf Medaillen hamsterten die LeichtathletInnen des ATSV Linz bei den OÖ Landesmeisterschaften der allgemeinen Klasse in Ried. Sophie Kreiner holte bei strömendem Regen Gold im Hochsprung. Enakhe Edegbe gewann den Titel über 200 Meter. Teamkollege Kevin Kamenschak war über die 1.500 Meter Landesbester.

Union Edelweiß im OÖ-Cup gegen Weißkirchen



Union Edelweiß Linz heißt der einzige verbliebene Linzer Vertreter im Transdanubia Landescup. Nach dem Derbysieg gegen Donau Linz treten die Kleinmünchner im Achtelfinale gegen die Union Weißkirchen an. Anpfiff am 25. August ist um 19 Uhr.

Neuer Platzrekord und dritter Staatsmeisterschaftsrang



Mit einem spannenden Finaltag endeten die Internationalen Österreichischen Amateurmeisterschaften am Golfkurs auf der Tillysburg. Lokalmatador Christoph Bleier vom Golfclub Linz – St. Florian beendete das Turnier am geteilten dritten Rang. Bleier bliebt auf seiner dritten Runde zehn Schläge unter Par – neuer Platzrekord! Den Sieg holte sich der Schweizer Mauro Gilardi. Bei den Damen siegte die Österreicherin Emma Spitz.

Auhof-Damen schaffen vorzeitig Klassenerhalt



Eine Runde vor Ende der Saison 2020 schafften die Tennis-Damen des ASKÖ Auhof den hochverdienten Klassenerhalt in der Oberliga. Acht Punkte Vorsprung in der Tabelle bedeuten für Magdalena Finster, Nina Hager, Nicole Mülleder, Carina Essenhofer und Klara Würzl den vorzeitigen Verbleib in der Liga.