Über die eigene Komfortzone hinaus denken zahlreiche Anhänger der Linzer Spitzenklubs.



LINZ. Großes Engagement zeigen die Fans der Linzer Vereine, wenn es darum geht, Menschen zu unterstützen, die sich in weniger privilegierten Lebenslagen befinden.

LASK-Fans versteigern Unikate

Besonders hervorgetan haben sich heuer wieder die Fans des LASK, die gesammelt im Rahmen des Fan-Kollektivs "seit1908" für die Herzkinder in Linz und die "Soziale Initiative" gesammelt haben. "Bei der diesjährigen Spendenaktion gab es 450 Häferl und 250 Fankalender. Dazu drei Versteigerungen, A3-Wandkalender mit Unterschriften der Mannschaft, ein ASK-Graffiti-Modellzug sowie die Sneaker von Jan Boller. Alles in allem werden wir zu einem absoluten Rekordergebnis kommen, das aber erst mit Ende Jänner feststehen wird, da der zweite Abholtermin noch aussteht", berichtet der Fanclub. "Wir halten es jedes Jahr für großartig, wie sich die Fans engagieren und Gutes tun. Vielen Dank dafür", so LASK-Klubmanager Andreas Protil.

Sneaker im LASK-Design

Ein echtes Unikat, das innerhalb weniger Stunden einen vierstelligen Eurobetrag erreichte, sind von LASK-Verteidiger Jan Boller bemalte Adidas-Sneaker im LASK-Design. "Ich konnte meinen Augen erst nicht trauen und es freut mich, dass so viel geboten wurde und das Geld für einen guten Zweck gespendet wird. Mir macht es Spaß, die Schuhe zu bemalen und auch immer mal wieder neue Sachen auszuprobieren, denn das ist ein guter Ausgleich für mich", spricht der Deutsche über seine außergewöhnliche Leidenschaft. "Wir freuen uns, dass sowohl so viele Leute auch heuer wieder ein großes Herz für herzkranke Kinder zeigen und mit den unterschiedlichsten Aktionen rund um die Weihnachtszeit uns so wertvoll unterstützen", betont Michaela Altendorfer von den Herzkindern.

Königsblauer Kalender

Im Lager des Stadtrivalen Blau Weiß Linz wurde ein Kalender, der von der ganzen Mannschaft signiert wurde, versteigert. Die Übergabe erfolgt für den Gewinner gemeinsam mit Trainer Gerald Scheiblehner und Sportdirektor Tino#+Wawra. "Eine tolle Aktion, die wir gerne unterstützt haben", so Wawra. Der Reinerlös des Kalenders kommt dem Kumplgut zugute, wo schwer kranke Kinder nach einem Krankenhaus-Aufenthalt wieder Kraft tanken können.