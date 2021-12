Linzer Rennrad-Nachwuchshoffnung Adrian Stieger erhielt beim Team Felbermayr Simplon Wels einen Profivertrag.

LINZ/WELS. Die Begeisterung für den Radsport war bei Adrian Stieger schon immer groß: „Als ich klein war, habe ich mit meinen Eltern bei der Österreich-Radrundfahrt zugesehen. Beim Start hat mir ein Radprofi seine Wasserflasche geschenkt, die habe ich heute noch“, erzählt der 18-jährige Linzer. Nun hat Stieger beim Team Felbermayr Simplon Wels unterschrieben.

"Möchte mich weiterentwickeln"

Sein Talent stellte der Linzer bereits unter Beweis. So siegte er beim Prolog der Oststeiermark-Rundfahrt und stand bei internationalen Nachwuchsrennen mehrmals am Podest. In seinem ersten Profi-Jahr soll Stieger vorwiegend bei internationalen U-23 Rennen an den Start gehen. „Ich möchte mich bei den Profis weiterentwickeln und gemeinsam mit meinen Teamkollegen Erfolge feiern“, so der Linzer, dessen Stärken im Sprint um Zeitfahren liegen.