Die Froschberg-Legende und Ex-Europameisterin Liu Jia ist ab sofort als Headcoach für das "Girls Winning Project" verantwortlich, die neuen Nachwuchsoffensive des ÖTTV, . "Eine spannende Aufgabe und ich bin froh, dass ich dem Tischtennis-Sport etwas zurückgeben darf", freut Liu sich über die neue Herausforderung.

LINZ. Die 40-Jährige Linzerin kümmert sich damit seit dieser Woche um junge Talente aus ganz Österreich. Spielerinnen ab zehn Jahren sollen mit der Initiative und gemeinsam mit Vereins- und Landestraienern and die Spitze geführt werden. Technik, Timing und Grundverständnis stehen auf dem Programm. Liu Jia will den Nachwuchsspielerinnen dabei eine Mischung aus chinesischer und europäischer Spielweise näher bringen. Im Mittelpunkt sollen Spielstrategien stehen. Die erste Bewährungsprobe für das Gelernte gibt es bei den 21. Raiffeisen Youth Championships von 14.-18.4. Das große Nachwuchs-Highlight wird dann aber der erste WTT Youth Contender in Linz von 27. April bis 3. Mai sein.