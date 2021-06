Die deutsche Commerzbank investiert in 800 Geldautomaten vom Linzer Automations-Unternehmen KEBA.

LINZ. Die deutsche Commerzbank installiert 800 neue Geldautomaten in ihren bundesweiten Filialen in Deutschland. Erneut kommen die Geräte exklusiv vom Linzer Automatisierungsexperten KEBA AG. Die 800 Cash-Recycling-Automaten ermöglichen den Commerzbank-Kunden sowohl die Ein- und Auszahlung von Banknoten und Münzen. Die Investitionssumme liegt in einem zweistelligen Millionenbereich.

Installation erfolgreich angelaufen



Rund 260 der 800 neuen Geräte wurden bereits erfolgreich in Commerzbank-Filialen installiert. Über das künftige Filialnetz der Bank hinaus werden KundInnen zusätzliche SB-Cash-Geräte an ausgewählten Standorten nutzen und ihre Bargeldgeschäfte rund um die Uhr erledigen können. Die Installation aller 800 Geräte soll bis 2024 abgeschlossen sein.