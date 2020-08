Als einziges Unternehmen in Österreich beschäftigt Redl Bau aus Linz eine eigene Industriekletterer-Abteilung. Die Spezialisten sind gefragter denn je - dieses Jahr werden bis zu 30 ausgebildete Industriekletterer im Einsatz sein.

LINZ. „Egal wie Hoch, Tief oder Komplex ein Gebäude ist, wie unüberwindbar Naturlandschaften sich darstellen, wir können mittels modernster Seiltechnik, rasch die jeweils notwendige Arbeitsposition erreichen“, so Redl-Bau Bereichsleiter Gerold Gassner. Sanierungs-, Instandhaltungs- und Inspektionsarbeiten in Höhen bis zu 150 Metern oder Arbeiten in engen Räumen und Schächten bis zu 30 Metern Tiefe sind der Alltag eines Industriekletterers.

Auch in engen Schächten kommen die Spezialisten zum Einsatz.

Breites Einsatzgebiet für Industriekletterer

Angeboten werden neben klassischen Baumeistertätigkeiten auch Spengler- und Schlosserarbeiten sowie Spezialreinigungen von Objekt- und Fassadenflächen. „Vielfach wird bei der Planung von Gebäuden nicht darauf geachtet, wie bestimmte Bereiche wie beispielsweise hohe Glaskuppeln gereinigt oder Instand gehalten werden können“, weiß Gassner. Daher ist es sinnvoll, bereits bei der Planung auf die Erfahrung der Industriekletterer zurückzugreifen. Auch bei der Sicherung von Verkehrswegen bei drohenden Stein- und Felsstürzen kommen die Profis häufig zum Einsatz.

Einsatz, wo Kräne an ihre Grenzen stoßen

„Die Vorteile liegen auf der Hand: In Bereichen, wo Kräne, Steighilfen und Gerüste an Ihre Grenzen stoßen, beginnt die Welt des Industriekletterns. Dabei werden nicht nur Kosten, Zeit und Nerven gespart, sondern auch Lärmbelästigung oder Flurschäden gänzlich vermieden“, betont Geschäftsführer Günther Wiesmeier. Mit vergleichsweise geringem Aufwand kommen die Experten im Seil ohne Gerüst, Steighilfen und Kräne aus. Meist kann während des Einsatzes der laufende Betrieb aufrechterhalten werden. Schäden, die beim Auf- und Abbau von Gerüsten häufig vorkommen werden zur Gänze vermieden.

Aktuell sucht Redl Bau in diesem Bereich neue Mitarbeiter, die vom Unternehmen zum Industriekletterer ausgebildet und anschließend laufend geschult werden.

Optimale Ausbildung der Industriekletterer

Die Industriekletterer von Redl Bau verfügen über eine optimale Ausbildung: Sämtliche Mitarbeiter, verfügen über nationale wie auch international anerkannte Ausbildungen zum Industriekletterer. Aktuell werden in diesem Bereich neue Mitarbeiter gesucht, die von Redl Bau zum Industriekletterer ausgebildet und anschließend laufend geschult werden. Nähere Informationen unter redlbau.at