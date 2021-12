Auch wenn Bäckereien und Konditoren auch im Lockdown geöffnet halten durfen, war es kein allzu leichtes Jahr für die Branche - ein Rundruf.

LINZ. Naturgemäß haben auch die Linzer Bäcker und Konditoren ein schwieriges Jahr hinter sich. Bei der Bäckerei Brandl wiederholte sich mit jedem Lockdown das gleiche Spiel: „Zu Beginn jedes Lockdowns haben die Kunden vergessen, dass wir offen haben“, so Bäckermeister Franz Brandl. „Unser Glück ist, dass wir so viele treue Stammgäste haben“, sagt Café Skygarden Biesenfeld-Chefin Gerlinde Schartner-Ramsebner. Die zum Café dazugehörige Konditorei Preining bot auch im vierten Lockdown ein Take-away-Service an. Das sei „ganz gut gelaufen“, sagt Schartner-Ramsebner. Bei Angelika Hartmann in der Konfiserie Xocolat war vor allem nach dem Lockdown „ein deutlicher Anstieg an Besuchern zu verzeichnen. Der Lockdown hat sich, wie es leider zu erwarten war, stark auf den Umsatz ausgewirkt“, sagt Hartmann.

Regionales ist gefragt

Gehen die Linzer jetzt gar bewusster regional einkaufen? Dass die Kundschaft nun öfter zum Bäcker oder zur Konditorei geht, sei vor allem in den ersten drei Lockdowns spürbar gewesen, sagt Schartner-Ramsebner – für einen spürbaren Effekt sei der vierte Lockdown aber zu kurz gewesen, so die Café-Betreiberin. Auch Brandl merkt an, dass auch bei Gebäck und Torten seit Corona vermehrt auf regionale Zutaten geachtet werde.

Hoffen auf kurzen Lockdown

„Ich hoffe, dass der fünfte Lockdown im Jänner nicht allzu lange andauert“, rechnet Brandl fix mit weiteren harten Corona-Einschnitten im neuen Jahr. Dennoch schaut er sowie Schartner-Ramsebner optimistisch ins neue Jahr: „Wir dürfen nicht jammern. Ich habe brave Mitarbeiter und ein Stammpersonal, das mir die Treue hält“. Wer sich von der positiven Energie überzeugen will, kann das wieder am 2. Jänner tun, dann starten Konditorei Preining und das Skygarden Café in Biesenfeld mit frischem Elan ins neue Jahr.