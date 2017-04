Linzer Kultursommer mit Aussicht

27.04.2017, 00:00 Uhr

Das Who-is-Who der heimischen Kabarett-Szene ist heuer im Rosengarten am Pöstlingberg zu Gast. Musikalische Highlights garantieren die Posthof Summer Sessions.

Hoch hinaus geht es jedes Jahr im Kultursommer der Stadt. Der Rosengarten am Pöstlingberg hat sich in den letzten Jahren zu einer der Lieblingslocations der Linzer entwickelt. Heuer lädt das Team rund um Sabine Weiler zu einem Kabarett-Sommer ein. Zu Gast ist das Who-is-Who der heimischen Kabarettszene – von Viktor Gernot über Joesi Prokopetz bis zu Gerold Rudle und Monica Weinzettl. Auch eine Oberösterreich-Premiere steht auf dem Programm. Martin Kosch präsentiert sein neues Programm "Mit dem inneren Schweinehund Gassi gehen". Ein Heimspiel feiert Blonder Engel, der anlässlich "10 Jahre Blonder Engel" ein gleichnamiges Soloprogramm präsentiert. "Wir konnten heuer auch Künstler holen, die schon lange nicht mehr in Linz zu Gast waren, und auf die sich das Publikum daher besonders freuen darf", so Weiler. Mit dabei sind etwa Gery Seidl und Klaus Eckel.

Musikalischer und kulinarischer Genuss

Vom Hafen auf den Berg

Alle Termine im Überblick

Unter den 30 Veranstaltungen des Kultursommers am Pöstlingberg finden sich aber auch Konzerte. Das erste Mal im Rosengarten gastieren Musical-Star Lukas Perman und "Der Inder" Ramish Nair, die zu einem Swing-Abend laden. Highlights sind etwa das Live Spirits-Sommerkonzert von Andie Gabauer und Monika Ballwein sowie die bereits traditionelle "Italienische Nacht" mit Insieme. Zu Gast ist außerdem das Mühlvierteler A-capella-Kabarett "Die Vierkanter". "Karten sollte man sich rasch sichern, denn einige Gustostückerl sind schon fast ausverkauft", sagt Weiler.Wer schon vor dem Programm die Aussicht genießen will, für den gibt es ein eigenes Drei-Gänge-Menü, das vor jedem Kulturabend genossen werden kann. Neu ist heuer der Rosengarten-Brunch, der am 30. Juli stattfindet. "Bei launigen Jazzklängen erleben die Besucher dabei einen einzigartigen kulinarischen Sonntagvormittag über den Dächern von Linz", so Marco Luckner von DoN-Catering.Pflichttermine für alle Musikliebhaber sind die "Summer Sessions" des Posthofs. "Wir brechen gerne aus den eigenen vier Wänden aus", sagt Thomas Ziegler, Thomas Ziegler, Kaufmännischer Vorstandsdirektor der LIVA. Die Kultlocation im Linzer Hafen bringt daher heuer zum dritten Mal spannende Acts auf den Linzer Hausberg. Zu hören gibt es "zartes Songwritertum, scharfzüngige Workingclass-Songs und intelligenten Austropop", kündigt Posthof-Chef Gernot Kremser an. Cat Power wird am 9. Juli mit ihrer düsteren Kraft betören – "ein Abend aus der Feinschmecker-Abteilung, den man sich nicht entgehen lassen sollte", empfiehlt Kremser. Den 19. Juli sollten sich Tatort-Fans rot im Kalender anstreichen. An diesem Abend präsentiert Axel Prahl, bekannt aus dem beliebten Münsteraner Tatort, mit seinem Inselorchester Songs zwischen Blues, Jazz und Seemannslied. Billi Jean is ned mei Bua ist ein Erfolgsgarant. Ihre Konzerte in Linz sind meist rasch ausverkauft. Wer Stefan Leonhardsberger und Martin Schmid in dieser Formation noch live erleben möchte, sollte schnell sein: "Für nächstes Jahr ist ein neues Projekt mit neuem Programm geplant", verrät Kremser. Im Rosengarten sind sie am 24. Juli zu Gast. Besonders freuen darf man sich auch auf das Konzert von Billy Bragg. England führender politischer Singer/Songwriter ist am 11. August solo zu erleben.Die StadtRundschau und der Posthof verlosen Karten für alle vier Termine der "Summer Sessions". Die Gewinnspiele finden Sie jeweils vor den Konzertterminen auf meinbezirk.at/gewinnspiele sowie auf Facebook – Meine Stadt Linz.1. Juni: Blonder Engel solo: "10 Jahre Blonder Engel – Der Rest ist Geschichte"8. Juni: Norbert Schneider & Band: "Neuaufnahme"29. Juni: Live Spirits Sommerkonzert30. Juni: Pronto Pronto Dinnerhow3. Juli: Viktor Gernot solo: "Best of – G’schichten und Lieder"4. Juli: Martin Kosch: "Mit dem inneren Schweinehund Gassi gehen"5. Juli: Isabella Woldrich: "Hormongesteuert"6. Juli: Christoph Fälbl: "PAPA mbH"9. Juli: Cat Power solo, Posthof Summer Sessions10. Juli: Klaus Eckel: "Zuerst die gute Nachricht"11. Juli: Gery Seidl: "Sonntagskinder"13. Juli: The Rats Are Back, Swing mit Volker Pieszeck, Eric Papilaya u.v.m.17. Juli: Otto Schenk: humoristische Lesung "Das Allerbeste"19. Juli: Axel Prahl und das Inselorchester, Posthof Summer Sessions24. Juli: Da Billy Jean is ned mei Bua, Posthof Summer Sessions26. Juli: Lukas Perman und Ramish Nair: "The Gentleman of Swing"1. August: Gabriela Benesch, Hannes Rathammer und Band: "Udo Jürgens – Sein Leben, seine Liebe, seine Musik"2. August: Die Kernölamazonen: "Best of"3. August: Alexander Goebel: "... wieder solo – ein Best of"8. August: Italienische Nacht mit Insieme9. August: Die Herrlichen Damen: "ARTgerecht" – Travestieshow10. August: Heilbutt & Rosen: "Best of"11. August: Billy Bragg, Posthof Summer Sessions17. August: Gabriele Kuhn und Michael Hufnagl: "Paaradox"22. August: Die Vierkanter: A-capella-Kabarett "OHRakel – vokale Prophezeiungen"23. August: Joesi Prokopetz: "Voll Pension"24. August: Monica Weinzettl und Gerold Rudle: "Ich kann das erklären"30. August: Helmuth Vavra solo: "Che GueVavra"31. August: Chris Lohner: "Wolllust"14. September: Tricky Nicky: "Hypochondria"Karten gibt es bei Weiler Shows unter 0732/348375, bei Ö-Ticket, in allen Sparkassen-Filialen in OÖ und im Brucknerhaus unter 0732/775230.