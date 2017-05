Misses U & Band + Sebastian Schneider Trio

Linz : Stadtwerkstatt |

misses U - EP Release "Just Mankind"



Beginn: 20.30

Freiwilliger Musikbeitrag!



Am 25.Mai veröffentlicht die 23-jährige Linzerin und Populargesang-Studentin (mdw Wien) ihre Debüt-EP!

In den 6 Songs (darunter 4 Eigenkompositionen) widmet sich die Pop/Soul-Sängerin tiefgründigen Dingen, wie der Angst, jemanden zu sehr zu lieben oder dem Vertrauen, dass man einem geliebten Menschen schenken sollte und möchte. Aber auch ihre eigene, gelassene Persönlichkeit spiegelt sich in ihrem Songwriting, das Elemente aus Hip Hop/R’n’B sowie Jazz vermischt, wider: Was passiert, passiert eben - allow free play to life.