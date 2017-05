Frühling lässt Zecken aktiv werden

04.05.2017, 00:00 Uhr

Linz : LINZ | Zecken sind ab einer Temperatur von 7 Grad Celsius aktiv. "Die Gefahr eines Bisses besteht für jeden, der sich im Grünen aufhält", sagt Waltraud Aigner vom Gesundheitsamt Linz. Zecken gibt es nicht nur in ländlichen Gegenden. Sie kommen genauso in der Stadt vor. Gerade Linz bietet mit seinen Parks, Gärten und Donauufern ideale Bedingungen für Zecken. Die Tiere bewegen sich am Boden, im hohen Gras oder in Gebüsch und Unterholz. Dort treffen sie ihre bevorzugten Wirtstiere: kleine und größere Säugetiere wie Mäuse, Igel, Hasen oder auch Vögel. Menschen, aber auch Haustiere streifen Zecken von Gräsern und Sträuchern ab und können sie in die Wohnung oder ins Haus bringen.

Vorsicht bei der Entfernung

Ab zum Arzt

Durch die Zecke können sowohl die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) als auch Borreliose übertragen werden. Während bei der Borreliose eine antibiotische Behandlung zur Verfügung steht, können bei einer FSME nur Symptome gelindert werden, der Verlauf ist schicksalshaft. "Der einzige Schutz davor ist die vorbeugende Impfung", so Aigner. Diese ist laut der Expertin sehr gut verträglich. Wird man von einer Zecke gebissen, sollte sie sobald wie möglich entfernt werden. Hierzu greift man die Zecke mit einer Pinzette oder einem speziellen Zeckenentfernungs-Instrument nahe der Hautoberfläche, also an ihren Mundwerkzeugen (niemals am vollgesogenen Körper!) und zieht sie langsam und gerade heraus. Dabei sollte die Zecke nicht gedreht werden. Auf keinen Fall darf sie vor dem Entfernen mit Öl oder Klebstoff beträufelt werden. Dies würde das Tier unnötig reizen und könnte dazu führen, dass es seinen Speichel und somit mögliche Infektionserreger abgibt. Nach Entfernung der Zecke muss die Stichwunde desinfiziert werden.Tritt nach einigen Tagen bis Wochen eine deutliche ringförmige Hautrötung auf, typischerweise im Zentrum blasser als am Rand, sollte der Hausarzt zu einer genaueren Abklärung aufgesucht werden. Auch wenn man ausreichend geimpft ist, rät Aigner dazu, nach einem Aufenthalt in der freien Natur den gesamten Körper nach Zecken abzusuchen.