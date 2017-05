Bürgerinitiative lädt zum Frühlingsfest

Seit Wochen kämpft eine Bürgerinitiative um die Rettung des Andreas-Hofer-Parks. Dort ist eine Tiefgarage geplant, die Anrainer fürchten um die Lebensqualität in ihrer grünen Oase. Um zu zeigen, wie wichtig der Park für das Leben im Stadtteil ist, findet am 19. Mai ein großes Frühlingsfest statt. Beginn ist um 16 Uhr. Für alle Gäste gibt es Kaffee und Kuchen, dazu wird gegrillt. Die kleinen Parkbesucher dürfen sich besonders auf das Kinderkonzert von Gerhart Alber mit dem Titel "Riesiale Zwergenabenteuer mit Zatsch und Muxelmil" freuen. Auch für die Erwachsenen gibt es ein Konzert. Lokale Musiker, die sich bereits überregional einen Namen gemacht haben, haben sich unter dem Namen "AH-Park-Band" zusammengeschlossen, um gemeinsam am Frühlingsfest zu spielen. Im Anschluss runden DJs das Programm ab. Für alle Fragen rund um den Park und die Tiefgaragen-Pläne stehen Mitglieder der Bürgerinitiative "Rettet den Andreas-Hofer-Park" bereit und geben Auskünfte.Mehr Infos: facebook.com/andreashoferpark/