Spektakulärer Zug-Transport durch Linz

19.09.2018, 18:39 Uhr

In der Nacht auf Mittwoch transportieren die ÖBB einen 71 Tonnen schweren Zug zum Mühlkreisbahnhof. Heute Nacht wiederholt sich das Spektakel.

Mit einem spektakulären Transport haben die ÖBB in der Nacht zum Mittwoch für Aufsehen in der Landeshauptstadt Linz gesorgt. Ein 71 Tonnen schwerer ÖBB-Zug wurde zu nächtlicher Stunde per Spezial-Lkw auf der A7 über die Donaubrücke zum Mühlkreisbhahnhof transportiert. Der Zug der Modellreihe Desiro wurde vom Bahnhof Stadthafen zunächst über die Vöestbrücke bis zur Autobahnabfahrt Dornach gebracht.

Nächster Transport Mittwochnacht



Desiro am Donnerstag im Einsatz

Von dort wurde der Zug entlang der Freistädterstrasse bis zur Reindlstrasse knapp vor den Mühlkreisbahnhof gebracht. Am Vormittag wurde er auf die Gleise gesetzt. Der Desiro ersetzt einen anderen Zug auf der Mühlkreisbahn, der Mittwochnacht ebenfalls per Lkw zurück nach Linz transportiert wird, um dort einem Grossservice unterzogen zu werden. Der Start des Transportes ist für 23 Uhr angesetzt und soll etwa eine Stunde dauern. In diesem Zeitraum sind laut Auskunft der ÖBB kurzfristige Sperren auf der A7 sowie der Freistädter-, der Wildberg und der Reindlstrasse vorgesehen.Der neue Desiro im Cityjet-Design wird bereits am Donnerstag erstmals auf der Strecke Linz-Rottenegg zum Einsatz kommen. Paul Sonnleitner, Regionalmanager der ÖBB Personenverkehr AG in OÖ: „Unsere Kundinnen und Kunden erwarten moderne Fahrzeuge und Komfort. Mit diesem Upgrade der Bestandszüge setzen die ÖBB ein wichtige Maßnahme zur Qualitätssteigerung.“