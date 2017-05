Spektakuläre Stunts, Kraft, Ausdauer und Kreativität

06.05.2017, 19:29 Uhr

Linz : Union Freerunning Contest und Jam | LINZ eh. Die Union Freerunning Academy wurde drei und lud hierzu am 05. und 06. Mai zum Freerunning Contest & Jam ein. Aus ganz Österreich kamen die AthletInnen um ihr Können zu zeigen. Mit dabei als Juror Lukas Steiner aus Tirol mit drei Athleten aus der 4 Elements Academy. Thomas Tom Stoklasa von Parkour Vienna, der zwei fache World Champion Ryan Doyle und Pamela Forster, ihres Zeichens Athletin und Coach.

Zum Contest am 05. Mai waren waren sieben Mädels am Start. Zum ersten Mal wurde in Österreich ein reiner Damencontest ausgetragen. Nach dem Motto „Ladies first“ durften sie die Veranstaltung eröffnen und sie zeigten, dass sie den Burschen in nichts nachstanden.Die Dame und die Herren der Jury bewerteten jeden Rund nach Style, Safety, Trick und Schwierigkeitsgrad. Nach dem die Damen vorgelegt hatten und für Stimmung gesorgt haben, waren die 18 Jungs dran. Zu sehen gab es sehr kurze Runs von rund 30 Sekunden und Läufe, bei denen so mancher vergaß zu atmen.Nachdem sich die Jury zur Endbewertung zurückgezogen hatte, standen um 16 Uhr die GewinnerInnen statt.Gold bei den Damen ging an Lisa Schneider. Silber holte sich Sandra Freund und Dritte wurde Denise Pirnbacher.Bei den Herren ging der Sieg nach Tirol. Philipp Gatterer von der 4 Element Academy holte sich mit seinem Run den Sieg. Dahinter reihten sich Jonathan Friedl und Tobias Einödter ein .