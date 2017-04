40 Hektar für Betriebe

27.04.2017, 08:57 Uhr

Linz möchte mit neuen Betriebsbauflächen den Wirtschaftsstandort absichern und Preise niedrig halten.



Moderater Preisanstieg

LINZ (jog). Die Stadt Linz hat fünf neue mögliche Betriebs-standorte in einer Gesamtgröße von knapp 40 Hektar einer Prüfung unterzogen. "Entscheidend ist, gut vorbereitet zu sein und geeignete Flächen für Betriebsansiedelungen in der Hinterhand zu haben", sagt Bürgermeister Klaus Luger. Er will im Mai im Gemeinderat einen Antrag einbringen, um ein 11,5 Hektar großes Areal westlich des Südparks in Pichling zu einem Betriebsbaugebiet umwidmen zu lassen. Die Erschließung hinsichtlich An- und Ablieferungen wäre bereits jetzt über die Verlängerung der Straße "Im Südpark" relativ einfach möglich. Eine genaue Prüfung soll klären, welche Auswirkungen ein Betriebsgebiet auf das Naturschutzgebiet Traun-Donau-Auen hätte. Derzeit ist es für Wohnbau vorgesehen. "Im Hinblick auf die Stadtentwicklung in Ebelsberg sind diese Flächen nicht mehr zwingend notwendig." Neben Pichling sind auch Flächen in der Neuen Welt, Kleinmünchen und in der Neuen Heimat im Gespräch. Ein Großteil davon befindet sich im Besitz der ÖBB.Wirtschaftsstadtrat Bernhard Baier pocht auf eine rasche Vorgehensweise der Stadtplanung in der Causa. „Bei der Erschließung von neuen Betriebsgebieten müssen unbedingt Nägel mit Köpfen gemacht werden.“ In Linz stieg laut Immobilien-Preisspiegel der Durchschnittspreis pro Quadratmeter für Betriebsansiedelungen innerhalb eines Jahres um 0,7 Prozent. In Salzburg waren es 10,6 Prozent. Pro Quadratmeter zahlte man 2015 in Linz rund 166 Euro, in Salzburg (398 Euro) und Innsbruck (383 Euro) sind es deutlich mehr. Um gegen Konkurrenz aus der Slowakei, Bayern oder auch Niederösterreich zu bestehen, müssten steigende Anforderungen der Betriebe erfüllt werden. "Das betrifft nicht nur das soziale Umfeld für Mitarbeiter, die Anbindung oder Parkplätze. Eine Bürofläche ohne modernste IT-Ausstattung und Infrastruktur hat keine Chance", so Luger.