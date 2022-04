Die Bürgermusik Mauterndorf gab ihr Osterkonzert, bei dem die Marketenderinnen Instrumente sponserten, verdiente Mitglieder gewürdigt wurden und Solistinnen und Solisten ihr Können unter Beweis stellten.

MAUTERNDORF. Am Ostersonntag lud die Bürgermusik Mauterndorf zum Osterkonzert in den Festsaal der Marktgemeinde ein. Wie die Bezirkssprecherin des Blasmusikverbandes, Sandra Aigner, berichtete, wurde das Konzert mit der "imposanten" Fanfare "Festive Fanfare for a Jubilee" von Markus Maier eröffnet, bevor Obmann Stocker Bernhard das Publikum begrüßte und das Mikrofon an Gerhard Mauser, der durch das Programm führte, übergab.

Hannah Gürtler spielte ein Solo



Einen Streifzug durch Österreich durfte das Publikum hierauf mit der abwechslungsreichen Overtüre "Klingendes Land" erleben, worauf die Polka "Ehrenwert" von Martin Scharnagel folgte. Wie Sandra Aigner weiter erzählte, stellten mit der Ballade "My Dream" von Peter Leitner, einem Solostück für Waldhorn, die Absolventin des goldenen Leistungsabzeichens, Hannah Gürtler ihr Können unter Beweis. Vor den Ehrungen gab die Bürgermusik dann noch den "Florentinermarsch" zum Besten.

Ehrungen und Auszeichnungen

Bei den Ehrungen wurden drei bronzene Leistungsabzeichen – an Julia Resch, Anna Zehner und Samuel Neumann – und vier silberne Leistungsabzeichen – an Clara Premm, Victoria Binggl, Martin Lanschützer und Johannes Binggl – verliehen. Des Weiteren wurden mit Hannah Gürtler am Horn und Kathrin Wieland an der Flöte zwei Musikantinnen mit dem goldenen Leistungsabzeichen ausgezeichnet. Den Jungmusikerbrief und somit die offizielle Aufnahme in die Bürgermusik erhielten Katharina Rausch und Samuel Neumann. Der Kapellmeisterbrief wurde nach abgeschlossener Ausbildung an Maximilian König überreicht. Für seine 40-jährige Mitgliedschaft wurde Richard Binggl mit dem Ehrenzeichen in Gold vom Salzburger Blasmusikverband ausgezeichnet.

Ein Foto mit den Geehrten und Ausgezeichneten.

Foto: Sandra Aigner

hochgeladen von Peter J. Wieland

Marketenderinnen sponserten Instrumente



Auch der Obmann des Lungauer Blasmusikverbandes, Karl Macheiner, überbrachte seine Grußworte und wünschte der Bürgermusik ein kräftiges "Glück auf". Weiters erwähnte Sandra Aigner, dass die Marketenderinnen aus ihrem Schnapserlös eine neue Trompete und ein Englischhorn für die Musikkapelle gesponsert haben.

Foto: Sandra Aigner

hochgeladen von Peter J. Wieland

Nach der Ehrungszeremonie wurde das lateinamerikanische Stück "Oye Como Va" unter der Leitung von Maximilian König zum Besten gegeben. Offiziell wurde das Konzert mit dem Marsch "Abel Tasman" beendet. Kapellmeister Günther Binggl bedankte sich außerdem noch bei seinen Musikantinnen und Musikanten für die erfolgreiche Probenarbeit. "Abgerundet wurde das hörenswerte, und sehr gelungene Konzert mit der dritten Zugabe, dem traditionellen 'Mein Taurachtal' Marsch", schloss Blasmusik-Bezirkssprecherin Sandra Aigner ihren Bericht.

