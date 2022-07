Klassenausflug des Gastro-Zweigs am "MultiAugustinum" nach München.

ST. MARGARETHEN, MÜNCHEN. Schülerinnen und Schüler des Gastro-Zweig, 2. Klasse, am "MultiAugustinum" in St. Margarethen, besuchten von 2. bis 4. Juni, gemeinsam mit ihrem Klassenvorstand Thomas Schmitt und Begleitlehrerin Claudia Bon die Landeshauptstadt Bayerns, München. Neben einer Visite im BMW-Museum und dem Genuss dess Musical „Cats“ blieb auch ein Besuch in einer "ländlichen Brauerei" nicht aus.

