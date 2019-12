Wie die Landespolizeidirektion Steiermark in einer Presseaussendung meldet, kam es zwischen Murau und Tamsweg zu einem Murenabgang, der eine VErkersbehinderung nach sich zieht.

SANKT GEORGEN AM KREISCHBERG (Bezirk Murau). Bereits in der Nacht auf Samstag, 28. Dezember 2019, ging eine Mure auf die B97 nieder, meldet die Polizei. Verletzt wurde demnach dabei niemand.

Straße nicht passierbar

Gegen 01.10 Uhr kam es laut der Meldung im Bereich des STraßen-Kilometers 4,7 zu einem Murenabgang, weshalb die B 97 in diesem Bereich ab diesem Zeitpunkt für den Verkehr nicht mehr passierbar sei. Eine örtliche Umleitung wurde von der Straßenmeisterei eingerichtet, für LKW besteht ein Fahrverbot, so die Meldung.

Der ÖAMTC meldet am 29. Dezember aktuell, dass die Straße zwischen St. Georgen ob Murau und Murau in beiden Richtungen gesperrt sei, da die Behinderungen durch Erdrutsch noch bestehe. Eine Umleitung sei eingerichtet worden: für Pkw besteht eine beschilderte lokale Umleitung, Lkw müssen demnach über die B96 - Tamsweg ausweichen. Nicht vergessen: -Es besteht eine Höhenbeschränkung mit 3,70m (Klausentor).

Quelle: LPD Steiermark, ÖAMTC