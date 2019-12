Aufräumarbeiten nach Hangrutschung in St. Georgen am Kreischberg gehen voran, Straße bleibt aber zumindest bis Montag gesperrt. Anreise zum Kreischberg ist möglich.

ST. GEORGEN/KREISCHBERG. Nach einer Hangrutschung in der Nacht von Freitag auf Samstag muss die B97 - Murauer Straße zumindest bis Montag gesperrt bleiben. "Es wird weitere Untersuchungen geben. Erst dann können wir entscheiden, ob die Straße eingeschränkt freigegeben werden kann oder nicht", bestätigt Geologe Marc-Andre Rapp von der Fachabteilung 16, dem Straßenerhaltungsdienst des Landes Steiermark.

"Großes Glück"

Der Geologe spricht von einem "Böschungsbruch" und anschließend seien Schwemmfächer ins Rutschen gekommen. Passiert ist das laut Angaben der Polizei am Samstag gegen 1 Uhr. Die Straße war dann nicht mehr passierbar. Sie wurde gesperrt und es wurden örtliche Umleitungen eingerichtet. "Es war großes Glück, dass zu diesem Zeitpunkt niemand dort war", sagt Rapp.

Entscheidung

Erste Aufräumarbeiten am Samstag mussten dann aufgrund akuter Gefahr abgebrochen werden. Am Sonntag waren zwei Bagger und mehrere Lkw im Einsatz. "Wir haben bereits 80 Prozent abgebaggert, das sind mehrere Tausend Kubikmeter", schildert Rapp. Eine Entscheidung über die weitere Vorgehensweise gibt es am Montag im Laufe des Tages. Rapp: "Wir tun alles Menschenmögliche. Die Sicherheit muss aber gewährleistet sein."

Wetter spielt mit

Eine entscheidende Rolle spielt dabei auch das Wetter. Bei Regen kann es zu erneuten Gefahrensituationen kommen. "Man muss schauen, wie sich das verhält. Etwa, ob es Nachrutschungen gibt", sagt Rapp. Im Einsatz sind neben dem Straßenerhaltungdienst auch externe Firmen und die Polizei.

Ampel eingerichtet

"Es wird emsig gearbeitet", berichtet Bürgermeisterin Cäcilia Spreitzer. Die Straße ist zwar zwischen Murau und St. Georgen am Kreischberg gesperrt, allerdings wurden vor allem für Wintersportler Umleitungen eingerichtet. Wer aus Murau kommt, kann beim Schafferwirt abbiegen und über die Gemeindestraße zum Schigebiet fahren. Dort wurde kurzfristig eine Ampel installiert. Aus Tamsweg ist die übliche Kreischberg-Zufahrt möglich. Spreitzer berichtet von einem hohen Verkehrsaufkommen am Samstag. "Da waren An- und Abreise voll im Gang."

Anreise zum Kreischberg

"Am allerwichtigsten ist, dass nichts passiert ist", sagt Kreischberg-Geschäftsführer Karl Fussi. Er berichtet am Sonntag übrigens von einem "absoluten Spitzentag. Autofahrer sind ganz normal gekommen. Busgruppen sind ohnehin derzeit nur vereinzelt angesagt." Busse können die Umleitung nämlich nicht nutzen. Auch Lkw werden großräumig umgeleitet.