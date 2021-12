Drogentest bei einen 19-jährigen Autofahrer aus dem Lungau verlief laut der Polizei positiv.

TAMSWEG. Am Sonntagnachmittag, 19. Dezember, hielten Polizisten in Tamsweg einen 19-Jährigen an, weil dieser durch eine auffällige Fahrweise aufgefallen war. Da der Alkomattest beim Lungauer laut der Polizei Salzburg "trotz offensichtlicher Beeinträchtigung des Lenkers" ein negatives Ergebnis zeigte, führten die Beamten bei dem 19-Jährigen einen Drogentest durch. Dieser sei positiv verlaufen. Ein Arzt habe dann die Fahruntauglichkeit des beschuldigten Mannes, der bei der BH Tamsweg angezeigt werde, festgestellt.

