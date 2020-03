Im Zuge der Pistenpräparierung löste sich laut der Polizei eine Schneekugel mit einem Durchmesser von zirka 170 Zentimeter.

OBERTAUERN. Im Bereich der Einfahrt in die schwarze Piste "3e" in Obertauern löste sich am Samstag, 7. März, kurz vor 18 Uhr, eine Schneekugel mit einem Durchmesser von zirka 170 Zentimeter im Zuge der Pistenpräparierung. Das vermeldete die Landespolizeidirektion Salzburg. Der Schnee sei die Piste hinuntergerutscht und habe einen belgischen Urlaubsgast, der zu Fuß unterwegs war, vor sich hergeschoben. Der 44-Jährige wäre zuvor gestürzt, die Piste etwas hinuntergerutscht und am Boden gelegen. Der Pistenraupenfahrer habe versuchte den Mann noch mit Schreien zu warnen, dieser habe aber nicht mehr aufstehen können. Die Schneekugel habe den Belgier überrollt und kam nach zirka 160 Metern zum Stillstand. Der Urlauber – er habe Verletzungen unbestimmten Grades erlitten – wurde mittels Akia der Bergrettung ins Tal und nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Schwarzach gebracht.

