Der Lungauer Volkskultur in ihrer ganzen Vielfalt, liegt es am Herzen Traditionen zu bewahren und weiterzugeben.

Die Volkskultur wird vom Lungauer Volk mit Begeisterung und ganz ehrlich und authentisch gelebt, dies zeigen die unterschiedlichsten Brauchtums Veranstaltungen im vergangenen Jahr, trotz der oft schwierigen Bedingungen.

Am Jahrtag, der diesmal in der Wallfahrtsbasilika Mariapfarr stattfand, durfte Obmann Wolfgang Essl auf ein Vereinsjahr zurückblicken das geprägt war von Unsicherheiten in der Planung und Durchführung von Veranstaltungen, freute sich aber um so mehr das es trotz allen Schwierigkeiten viele Möglichkeiten gab Traditionen und Bräuche zu leben und erlebbar zu machen.

"Die Menschen suchen händeringend nach einem Anker, der ihnen halt gibt. Das ist die Lungauer Volkskultur.

Sie ist auch ein wichtiges Bindeglied des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Sie verbindet Jung und Alt, gestern und heute." Jene sinnhaften Worte stammen von BGM Ing. Kaiser Andreas in seiner Ansprache.

Landtagsabgeordneter Bgm. Ing. Sampl Manfred betonte in seinen Grußworten die Wichtigkeit, gerade in diesen Zeiten aufeinander zu zugehen und zusammenzuhalten.

Er betonte wie wichtig Traditionen für uns alle sind und das ein jeder seinen Beitrag dazu leisten sollte darauf aufzupassen.

Laut Landesobmann Brugger Hannes gibt es keinen Bezirk im Landesverband, der soviele Projekte auf den Weg bringt wie die Lungauer Volkskultur.

In seinen Grußworten lobte er den Lungauer Zusammenhalt und die Kreativität der Volkskultur. Für die Salzburger Heimatvereine ist der Lungau nämlich, ein ganz besonderes Schmuckkastl.

Im Zuge des Jahrtages fanden auch Neuwahlen statt.

Wolfgang Essl wurde als Obmann wiedergewählt, ebenso Obmann Stellvertreterin Christine Pfeifenberger und Schriftführerin Kathrin Gappmayer.

Der Vorstand wurde bis auf 3 Änderungen bestätigt.

So wurde das Amt des Kassier von Alexandra Ernst an Leonhard Wirnsperger aus Mauterndorf übertragen.

Die Funktion als Samsonreferent Stv. übernimmt der Mariapfarrer Stefan Neumann von Andreas Fanninger.

Und als Muntartrefernt wird Reinfried Schröcker aus St. Michael den Vorstand bereichern.

Feierlich umrahmte die Tamsweger Bauernmusi den Jahrtag und durfte sich über das Volksmusik Ehrenzeichen in Silber freuen.