Österreichische Staatsmeisterschaft der Sportschützen in Weiz vom 31.3.2022 bis 3.4.2022

Der Schützen- und Jägerverein Mauterndorf durfte mit Selina Mayrhofer und Alexander Gruber Sportschützen zur österreichischen Staatmeisterschaft für den Landesverband Salzburg entsenden. Beide haben sich durch ihre herausragenden Schießleistungen bei den Landesmeisterschaften im Februar 2022 für die Staatmeisterschaft qualifiziert. Alexander Gruber als Landesmeister und Selina Mayrhofer als Vizelandesmeisterin.

Austragungsort der Staatsmeisterschaft war die Stadthalle in Weiz. Der Sportverein Weiz hat mit der Stadthalle eine hervorragende Rahmen für die Staatsmeisterschaft und den über 1500 TeilnehmerInnen aus allen 9 Bundesländern zur Verfügung gestellt.

Auf den Teilnehmern lastet ein großer mentaler Druck. Sie vertreten Ihren Verein und den Landesverband ja bei der Staatsmeisterschaft. Das Leistungsspektrum der jungen Schützen ist breit gestreut. In der Klasse Jungschützen von Alexander Gruber und in der Disziplin „ Stehend frei“ erreichte der Staatsmeister Florian Gugele mit der Ringzahl von 407 von 436 möglichen ein herausragendes Ergebnis. Alexander Gruber konnte leider sein tolles Ergebnis der Landesmeisterschaft nicht wiederholen. Mit der Ringzahl von 362,1 konnte er nicht mit den übrigen Schützen mithalten. Mit seiner Schießleistung bei der Landesmeisterschaft wäre er unter den Top 10 Schützen gelandet.

Selina Mayrhofer konnte Ihre Leistung bei den Landesmeisterschaften hingegen erneut unter Beweis stellen und landete mit 198,5 Ringen von 218 möglichen auf dem hervorragenden 4. Platz. Die Staatmeisterin Valerie Marie Tauber holte sich den Staatsmeistertitel in der Klasse Jugend 2 „ Stehend frei“ mit einer Ringzahl von 203 ,4 von 218 möglichen Ringen.

Die Leistung der jungen Damen ist bemerkenswert. Platz 2 und 3 sind nur durch 0,2 Ringe getrennt. Am Ende fehlte Selina Mayrhofer auf den 3. Platz lediglich 1,1 Ringe.

Gratulation Selina Mayrhofer zur hervorragenden Leistung dem 4. Platz und Alexander Gruber zur erfolgreichen Teilnahme an der Staatmeisterschaft. Beide haben zum 2. mal das Land Salzburg bei den Staatmeisterschaften vertreten können.

Der Schützen- und Jägerverein Mauterndorf schätzt sich Glücklich 2 vielversprechende Jungschützen in seinen Reihen zu haben. Die Investition von 2019 in einer digitale Schießanlage hat sich wirklich bezahlt gemacht. Die Ergebnisse bei den Landes- und Staatmeisterschaften sowie in der Fernliga zeigen die Leistungssteigerung der Mauterndorfer Schützen in den letzten 2 Jahren.

Der Luftgewehrschießstand im Untergeschoß des Kindergarten Mauterndorf steht allen Interessierten immer Mittwoch und Samstag von 19.00 bis 21.00 offen. Der Schießbetrieb wird durch erfahrene Schützen beaufsichtigt. Zum Schnuppern stellt der Verein Gewehre aus dem eigenen Bestand zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der Schützen- und Jägerverein freut sich über jeden Besuch.