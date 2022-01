Der Österreichische Skiverband in Zusammenarbeit mit dem Salzburger Landes-Skiverband sowie dem USC Ramingstein Veranstaltete am Samstag, 29. Jänner 2022 auf der Hans-Lerchner-Schanze in Ramingstein ein lustiges Schanzenfest für Kinder. Unter dem Motto „Willst du fliegen lernen“. Dabei konnten die Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren das Skispringen auf einer Minischanze ausprobieren. Der Obmann Mandl Hubert konnte 40 Schüler zu dieser Veranstaltung mit den Eltern, Opas, Omas und Freunde Begrüßen. Die Kinder sind auf zwei Gruppen aufgeteilt worden, nach kurzen aufwärmen ging es dann zur Schanze rauf. Die Kinder waren mit sehr viel Eifer beim Springen. Nach den Springen hat jeder Teilnehmer eine Urkunde und Plakette sowie einen Preis bekommen. Der USC Ramingstein hat alle Teilnehmer mit Getränken, Speisen und Kaffee und Kuchen Eingeladen. Ab der kommenden Woche am Dienstag und Donnerstag von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr können die Kinder zum Training Springen kommen. Ein Großes Lob gehört den USC Ramingstein mit Obmann Mandl Hubert mit seinem Team für die Organisation und Durchführung dieser Veranstaltung. Vom Landesverband Salzburg Referat Sprunglauf war Seiwald Alexander zur Unterstützung gekommen. Der ÖSV war auch mit einem Mann vertreten. Der Bürgermeister von Ramingstein war der Platzsprecher im Zielgelände.