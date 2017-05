TABLET, SMARTPHONE & CO

salzburger bildungswerk mauterndorf

3. Bildungswoche - 12. -20. Mai 2017



Geht es Ihnen auch so: Sie haben ein Handy, ein Tablet oder einen Computer und wissen gar nicht genau, was Sie damit alles machen können?

In diesem Workshop zeigen wir Ihnen einige Funktionen dieser tollen Geräte: (Video-)Telefonie mit Familienmitgliedern rund um die Welt, Wanderwege online, Navigationssystem, Musik und Bücher immer dabei haben, Radio, Wecker und Taschenrechner, Produkte vergleichen und Erfahrungsberichte lesen, Tipps und Infos über Gartenarbeit, Rezepte, in Kontakt bleiben durch soziale Netzwerke u. v.a.m.



mit

Anna Eder BA

Pädagogin und Safer-Internet-Trainerin