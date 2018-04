BG Tamsweg brillierte beim Redewettbewerb

30.04.2018, 08:37 Uhr

Die Tamsweger Schule sicherte sich fünf von neun möglichen Stockerlplätzen.

TAMSWEG. Mehr als 160 SchülerInnen nahmen am 66. Jugendredewettbewerb, vom 16. bis 18. April in Hallein und Salzburg, teil. Überragend war das BG Tamsweg: Die zehn SchülerInnen, die von Ulrike Schneeberger gecoacht und begleitet wurden, punkteten in allen Kategorien und holten fünf von neun möglichen Stockerlplätzen in den Lungau.In der klassischen Rede beeindruckte Siri Sampl aus der 6. Klasse Jury und Publikum mit ihrer Rede zum Thema „Sklaverei“; sie holte den 2. Platz. Auch der dritte Platz ging mit Christina Ofner aus der 5. Klasse an das BG Tamsweg. Engagiert plädierte sie in ihrer Rede für Engagement und politisches Interesse der Jugend. Seine Spontanität, Schlagfertigkeit und Redegewandtheit bewies der Maturant Andreas Moser in der Kategorie „Spontanrede“. Mit der Rede „Identität und Herkunft in einer globalisierten Welt“ siegte er und wurde dafür nicht nur mit einem 400-Euro-Gutschein belohnt, sonder darf das Bundesland Salzburg auch beim Bundesfinale in Kärnten vertreten. Siri Sampl holte sich in der Spontanrede den zweiten Platz, sie sprach zum Thema „Kinder und Familie“. Wie man Ideen kreativ, kritisch, nachdenklich oder witzig umsetzen kann, wurde im „Neuen Sprachrohr“ demonstriert. In ihrem poetischen Poetry Slam setzte sich Julia Kocher aus der 6. Klasse mit Vorurteilen auseinander und gewann den dritten Platz. Das sehr gute Gesamtbild der Tamsweger GymnasiastInnen komplettierte der Absolvent Georg Santner, der 2017 maturierte. Er erlangte im „Bewerb der Sieger“ – hier treten nur ehemalige Redewettbewerbssieger an – den zweiten Platz.