Weinlesefest in der Hapimag St. Michael

01.10.2017, 21:20 Uhr

Bereits eine Lungauer Tradition ist das Weinlesefest der Hapimag in St. Michael.

ST. MICHAEL (red). Zum traditionellen Weinlesefest lud am Sonntag, dem 1. Oktober 2017, das Ferienresort "Hapimag" in St. Michael im Lungau. Resort-Managerund Organisatorkonnten zahlreiche Gäste begrüßen, davon viele Haus-Gäste, aber auch BewohnerInnen aus St. Michael bzw. dem gesamten Lungau.Die vielen Gäste konnten den frischen Sturm ebenso kosten und genießen, wie diverse Burgenländische junge und ältere Weine, aber auch kräftigers wie Winzerjause, Lungauer Ächtleng vom Dämpfer und zum Abschluss allerlei Köstliches vom Kuchenbuffet. UNterhaltung bot auch die "Weinolympiade", auf deren Stationen lustige und sportliche Aufgaben, wie Quizfragen zu lösen waren. Auch die Kinder wurden mit einem eigenen Programmm unterhalten. Bei lange Zeit prächtigem Wetter war es wie alle Jahre ein geselliges Treffen für Gäste wie Einheimische.Beim Fest waren unter anderem die Bürgermeisterund(Unternberg) mit Gattinen, aber auch Maler-Bundesobmannoder Elektro-Unternehmerund Eggerwirt-LeiterMusikalisch umrahmt wurde das Fest von der TMK Muhr, den "Edelhofmusikanten" und "Schalltaxi".