Enormer Andrang bei Repair-Café in Mauterndorf.

19.10.2017, 11:40 Uhr

46 Einzelfälle wurden behandelt

MAUTERNDORF. Das Reparaturcafé des Lungauer Bildungsverbundes und Abfallwirtschaftsverbandes Lungau in Mauterndorf am vergangenen Samstag war sehr erfolgreich. 16 ehrenamtliche HelferInnen – vom Elektriker, Alleskönner, IT-Techniker, Schneiderin bis hin zur Reparaturanmeldung und für das Café-Engagierte – bemühten sich, um die vielen Besucher.46 Reparaturen und Beratungen wurden abgewickelt. Der Großteil – 80 Prozent – der defekten Gegenstände waren Elektrogeräte. 20 Teile konnten erfolgreich repariert werden, bei sechs Geräten war ein Ersatzteil notwendig, zudem gab es noch zwei erfolgreiche Beratungen. Das entspricht einer Erfolgsquote von 61 PRozent. Für 18 Geräte blieb nur noch der Weg in die Entsorgung bzw. Verwertung.

Fair-Trade-Kaffee im Repair-Café

Nächstes Café im Frühling

Während den Reparaturen gab es Fair-Trade Kaffee und von Ehrenamtlichen selbst gemachte Kuchen, die bei Gesprächen rund ums Reparieren und das Thema Konsum- und Wegwerfgesellschaft genossen wurden. Die ehrenamtlichen Helfer wurden im Anschluss an das dreistündige Reparatur-Café von der Marktgemeinde Mauterndorf, vertreten durch Bürgermeister Wolfgang Eder, in den Gasthof Weitgasser zum Mittagessen eingeladen."Sowohl die Helferinnen und Helfer als auch die Gäste freuen sich schon auf das nächste Reparaturcafé, das im Frühjahr 2018 stattfinden wird. Der Ort wird noch rechtzeitig bekannt gegeben", schielt Peter Pagitsch (GF Abfallwirtschaftsverband) bereits auf den nächsten Repair-Termin.