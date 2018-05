Metzgertaschen für besondere Anlässe selbst gemacht

03.05.2018, 18:25 Uhr

Bei einem Metzgertaschenkurs fertigten Lungauer Trachtenfrauen die hochwertigen Trachten-Accessoirs selber an.

LUNGAU. Unter der fachkundigen Anleitung der ehemaligen Bezirkstrachten-Obfrau Katharina Schröcker aus Sankt Margarethen im Lungau fertigten sieben Lungauer Trachtenfrauen individuelle Metzgertaschen an. Von der Innentasche bis zum letzten Stich am Wulst wurden alle Näharbeiten von den Damen selber durchgeführt. „Die Innentasche selbst herzustellen ist in Kursen normalerweise unüblich; meist werden fertige Körbe als Innentasche, die dann mit Leder überzogen werden, verwendet“, erläutert Kathi Schröcker. „Durch das Selbermachen der Innentasche ist man an keine Größe gebunden und kann so die Taschengröße selber bestimmen“, erklärt sie.

Für besondere Anlässe

Die Ambition der Teilnehmerinnen war dermaßen groß, dass insgesamt um die 20 Taschen entstanden beziehungsweise noch in Fertigung sind. Bei den Verzierungen ließen die Damen ihrer Kreativität freien Lauf, Vorstich, Kreuzstich auf Leder, Lederapplikationen in Tuplen oder Beuamform sowie Reliefstepperei schmücken ihre nun fertigen Metzgertaschen, welche die Trachtenfrauen nun künftig zu besonderen Anlässen austragen wollen.