27.04.2017, 15:44 Uhr

MusikantInnen der Bürgermusik Sankt Michael vor den Vorhang geholt

SANKT MICHAEL. Einige Ehrungen wurden im Rahmen des Frühlingskonzertes der Bürgermusik Sankt Michael durchgeführt werden. Jonas Samberger, Lena und Maria Moser wurden neu in die Bürgermusik aufgenommen und erhielten den Jungmusikerbrief. Das Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze wurde an Jonas Samberger, Lena Moser, Maria Moser sowie an Lisa Aigner verliehen. Das Jungmusikerleistungsabzeichen in Silber erhielten Kathrin Doppler und Jonas Marktl. Der Stabführerbrief wurde an Florian Wurnitsch übergeben. Das Ehrenzeichen in Bronze des Salzburger Blasmusikverbandes für zehnjährige Mitgliedschaft erhielten Corinna Bayr, Christina Gell, Katharina Gruber, Stephanie Kremser und Manfred Dorfer. Verabschiedet wurden die bisherigen Marketenderinnen Nadine Sampl, Aline Schreilechner und Julia Hartsleben. Letztere war sieben Jahre lang für das Wohl der Bürgermusik im Einsatz. Neben Kathrin Bayr wurden Tanja Fingerlos, Claudia Sampl und Sarah Premm als neue Marketenderinnen vorgestellt.

