Schiunfall in Obertauern

10.02.2018, 06:24 Uhr

Zu einem Schiunfall mit Fahrerflucht kam es am Freitag, dem 9. Februar 2018, in Obertauern, wie es in einer Presseaussendung der Polizei Salzburg heißt.

OBERTAUERN. Laut einer Polizeimeldung kam es am 09. Februar 2018, gegen 15:55 Uhr, im Schigebiet Obertauern auf der blauen Piste 10a, eine Abfahrt der Hochalmbahn, zu einer Kollision zwischen zwei Schifahrern. Ein bislang Unbekannter sei in Hocke und Schussfahrt mit seinen Schiern in Pistenmitte talwärts gefahren. Wie es weiter heißt, prallte er dabei ungebremst gegen eine langsamer fahrende 42-jährige Deutsche. Durch die Kollision seien beide Schifahrer zu Sturz gekommen. Die Frau sei an Ort und Stelle liegen geblieben und habe sofort über starke Bauchschmerzen sowie starke Schmerzen an der linken Hand geklagt. Der unbekannte Skifahrer sei nach kurzer Zeit aufgestanden und beging laut Polizei Fahrerflucht. Auf Grund der Schwere der Verletzungen habe die Deutsche per Hubschrauber in das Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum nach Schwarzach verbracht werden müssen.

