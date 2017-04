Struckerkaserne rüstet auf

27.04.2017, 05:00 Uhr

Landesverteidigung "made in Lungau".

TAMSWEG. Die Meldung über den Fortbestand der Struckerkaserne sei eine der positivsten im letzten Jahr, nicht nur für Tamsweg sondern für den gesamten Lungau, gewesen. Das lässt Bürgermeister Georg Gappmayer mitteilen. Zwischenzeitlich werde in der Kaserne eifrig gebaut: aktuell sind „Flugdächer“ – das ist der militärische Ausdruck für Carports – im Entstehen. Insgesamt sollen später 27 Fahrzeuge in diesen neu errichteten KFZ-Unterständen Platz finden.

Soldatenheim bereits modernisiert

Es wird auch wieder getankt

Bereits abgeschlossen sei die Modernisierung des Soldatenheims. Beide Maßnahmen – Heim sowie Flugdächer – zusammen, wiesen laut Auskunft der Marktgemeinde Tamsweg ein Kostenvolumen von rund 254.000 Euro auf.Auch die bereits geschlossene Tankstelle am Kasernengelände konnte vor ein paar Monaten wieder aktiviert werden. "Die zahlreichen Ansuchen um Aufnahme in den Heeresdienst beweisen, dass der Dienst in der Struckerkaserne wieder Zukunftsperspektiven aufweist und sehr geschätzt ist", heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus Tamsweg.