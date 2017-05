Aktionstag der SPÖ-Frauen in Tamsweg

10.05.2017, 18:00 Uhr

Riezler-Kainzner: „Wir brauchen einen Sozialstaat, der Frauen nicht in eine bestimmte Rolle drängt“

TAMSWEG. Im Rahmen eines Aktionstags am CSC-Parkplatz in Tamsweg versuchten die SPÖ-Frauen vor kurzem aus ihrer Sicht Hürden für Frauen aufmerksam zu machen. SPÖ-Landesfrauenvorsitzende Ingrid Riezler-Kainzner betont: „Wir brauchen einen Sozialstaat, der Frauen nicht in eine bestimmte Rolle drängt.“ Sie sagt: „Im Gespräch kam immer wieder die Forderung nach einer gratis Kinderbetreuung mit Rechtsanspruch, dafür setzen wir uns energisch ein um Frauen zu entlasten", so ein Fazit Riezler-Kainzners aus der Aktion in Tamsweg, bei dem mit den Passantinnen anhand eines Spielfelds, angelehnt an das klassische Leiter- und Rutschenspiel, interagiert worden war.