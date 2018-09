Wahlversprechen der FPÖ Lungau: Die Bezirksblätter hakten nach

12.09.2018, 04:30 Uhr

Punkt eins: Lkw- Transitverkehr im Lungau unterbinden. Punkt zwei: Struckerkaserne soll wieder vor Ort kochen.

LUNGAU. Den Lkw- Transitverkehr im Lungau unterbinden und nur noch Lkw-Ziel- und Quellverkehr in das Murtal fahren lassen: sich dafür einzusetzten, versprach der jetzige FPÖ-Landtagsabgeordnete Ernst Lassacher aus Sankt Michael im Landtagswahlkampf 2018 Anfang des Jahres im Gespräch mit den Bezirksblättern Lungau. Lassachers Ziel war es, ein Lkw-Fahrverbot über 3,5 Tonnen auf den Verkehrswegen, die von Ramingstein aus entweder über Thomatal, Unternberg oder Mauterndorf, bis nach Sankt Michael beziehungsweise Zederhaus zum Autobahnanschluss führen, zu erreichen.

Die Bezirksblätter fragten nach

"Strucker sollen wieder vor Ort kochen"

Die Bezirksblätter Lungau haben den jüngsten Redaktionsbesuch Lassachers genutzt, um zu diesem Wahlversprechen nachzuhaken. "Wir sind gerade dabei einen Antrag vorzubereiten, der die Landesregierung auffordert, sich dieser Sache zu widmen", erklärt Lassacher. "Da wir nicht in der Landesregierung sitzen können wir nicht selbst aktiv werden und Entscheidungen herbeiführen; aber auch als Oppositionspartei pochen wir mit Vehemenz an einer Transit-Lösung für unseren Bezirk. Ich machte mir im Rahmen der testweisen Aussetzung der Blockabfertigung auf der Tauernbahn selbst ein Bild. Mein Fazit: So eine Belastung samt internationaler Mautflüchtlinge hält unser Bezirk nicht aus.">> Lassacher will den Lkw- Transitverkehr unterbinden (21. 01. 2018) VIDEO Das sind die Top-Themen der FPÖ im Lungau (13. 03. 2018)Ein zweites Wahlversprechen gab Ernst Lassacher im Rahmen des Bezirksblätter-Podiumsgesprächs zur Landtagswahl 2018 in Ramingstein ab. Hier ging es darum, dass in der Struckerkaserne wieder vor Ort und regional gekocht wird und die Speisen für die militärischen Bediensteten nicht mehr aus anderen Regionen in den Lungau importiert werden. Auch betreffend diese Angelegenheit fragten die Bezirksblätter Lungau nach. Lassacher: "Noch heuer werde ich gemeinsam mit unserer Landesparteiobfrau Marlene Svazek Verteidigungsminister Kunasek treffen und mit ihm diesen Punkt persönlich besprechen. Ich bin zuversichtlich danach mit positive Nachrichten in der Sache aufwarten zu können."