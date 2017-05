Kartrennen in Tamsweg

01.05.2017, 09:42 Uhr

Kartrace Tamsweg 2017

Am vergangenen Sonntag fand bereits zum vierten mal am COOP Parkplatz in Tamsweg das Kartrace veranstaltet vom MSC Mauterndorf statt. 32 Dreierteams Fahrerinnen und Fahrer gingen bei der Veranstaltung an den Start. Nach den Qualifikationsrennen erreichten jeweils acht Teams den Einzug in das Große bzw. kleine Finale. Den Sieg erreichte das Team "Kfz Pichler Oberwölz" vor "Scuderia Kirchdorf" und "Murtal Kartracer 1". Den Wanderpokal als bestes Lungauer Team sicherte sich die Mannschaft "Iwatec".weitere Bilder auf: https://www.meinbezirk.at/2107165