Preber Panoramalauf mit starker Beteiligung der Tri Union Lungau

13.09.2018, 21:00 Uhr

So konnten die Athleten bei herbstlichem Wetter und guter Stimmung ihre hervorragenden Leistungen zeigen und etliche „Schuhe“ mit nach Hause in den Lungau nehmen.Didi Grafenauer wurde in seiner Altersklasse 2. und Sonja Lick konnte den brozenen Schuh als 3. ihrer Altersklasse mit nach Hause nehmen.Bei den Kinderläufen konnte die gute Form des Nachwuchses wieder mal bestätigt werden. Mia Ferner erreichte als jüngste der Tri Union den 3. Platz. David Jessner erlief sich den 2. Platz in seiner Altersklasse. Lena Maier sprintete zu Gold, gefolgt von Anna Ferner auf Platz 2 und Vanessa Dominik auf Platz 3. Sophie Lick erreichte den 3. Platz, dahinter Julia Grafenauer auf Platz 5 und Ekaterina Dominik auf Platz 6. Felix Jessner holte sich souverän den Sieg in seiner Altersklasse. Da dem Nachwuchs die Bewegung noch nicht genug war, starteten einige noch beim Hobbylauf über 5,7 km , wo es um die Mittelzeit ging. Und auch hier wurden noch Stockerlplätze erreicht. Julia Grafenau kam der Mittelzeit am nächsten und stand am Stockerl ganz oben, gefolgt von Sophie Lick. Bei den Männern konnte Felix Jessner noch den 3. Platz bei der Mittelzeit ablaufen.Für den Murtal Cup wurden wieder fleißig Kilometer gesammelt und alle freuen sich auf das Finale beim Murauer Stadtlauf.