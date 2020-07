Unterstützung mit Sinn: 's Häferl in Mariahilf erhält 2.000 Euro von Wiener Lions Clubs.

MARIAHILF. ’s Häferl, beheimatet in der Hornbostelgasse 6, ist in Mariahilf seit einigen Jahren wichtiger Anlaufpunkt für sozial bedürftige Menschen. "Ein Zufluchtsort für Menschen in Not", wie es von Leiterin Elisabeth Guttmann betitelt wird.

Besonders in Krisenzeiten haben diese Organisationen dringenden Unterstützungsbedarf. So war die Freude groß, als die Wiener Lions Clubs Albertina, Concordia und Excelsior mit einer Spende von 2.000 Euro vor der Tür standen. Damit ist der Einkauf von Nahrungsmitteln für eine Weile gedeckt.

Wenn auch Sie helfen wollen, sozial schwächere Menschen zu unterstützen, finden Sie Informationen dazu unter 01/597 40 80.