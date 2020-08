Eine neue Initiative soll mehr Platz für Räder in Mariahilf bringen.

MARIAHILF. Das Coronavirus hat einen neuen Trend hervorgebracht – das Radfahren. Zwar wurde bereits früher geradelt, doch aufgrund des Widerwillens der Bevölkerung, zu oft mit den Öffis zu fahren, wurde dies noch verstärkt. Neos Mariahilf ist diese neue Entwicklung auch im 6. Bezirk vermehrt aufgefallen. Daher hat sich die Fraktion in den Gassen umgesehen sowie bei den Anrainern umgehört. "Wir freuen uns über den verstärkten Trend zum Radfahren, aber es braucht in unserem Bezirk dringend die erforderliche Infrastruktur", so Neos-Klubofrau Elisabeth Kattinger.

Wo fehlen Radständer?

Laut Neos sind vor allem die innere Gumpendorfer Straße, Millergasse, Aegidigasse und die gesamte Mariahilfer Straße von diesem Radständer-Defizit betroffen. Daher wird die Initiative "Mehr Radabstellanlagen für Mariahilf" gestartet. "Seitens der Bezirksvertretung wird permanent am Ausbau des Angebots für Fahrradabstellanlagen gearbeitet", sagt Bezirksvorsteher Markus Rumelhart (SPÖ). Heuer wurden bereits 26 Bügel in Mariahilf errichtet, fünf weitere werden demnächst aufgestellt.

Ihre Meinung zählt

Fehlt es in Mariahilf an Radabstellplätzen? Wenn ja, wo würden Sie sich mehr wünschen? Schreiben Sie uns an mariahilf.red@bezirkszeitung.at oder an bz-Wiener Bezirkszeitung, Weyringergasse 35/3, 1040 Wien.