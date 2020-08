Der Naschmarktparkplatz soll ein Platz mit Aufenthaltsqualität werden.

MARIAHILF. Die Fläche neben der U4-Station Kettenbrückengasse sei eine Asphaltwüste und diese dürfte es in Zeiten der Klimakrise nicht geben. "Die Freifläche bietet genügend Raum, um einen neuen Park zu schaffen, ein Platz für alle", so Michael Reichelt, stellvertretender Bezirksvorsteher von den Grünen Mariahilf. Er will das 10.000 Quadratmeter große Asphaltareal beim Naschmarkt in eine Erholungszone samt Bäumen, Wasser und Radspielplatz umgestalten. Der Flohmarkt soll erhalten bleiben und mit der Umgestaltung aufgewertet werden.

Reduktion der Parkplätze

Mit der Vision einher geht die Reduktion der Parkplätze, es sollen aber welche erhalten bleiben. Wieviele steht noch nicht fest, das müsste erst in einer Detailplanung geklärt werden, sollte es zur Umsetzung kommen. "Es handelt sich jetzt nur um Vorschläge. Unser Ansatz ist zu schauen, was geht und nichts von vornherein auszuschließen", so Reichelt. Auf einem Radspielplatz am westlichen Ende könnten Kinder das Radfahren in der Stadt trainieren. Die Grünen Mariahilf haben also konkrete Vorstellungen.

Geteilte Meinungen

"Bisher ist hier nichts passiert, weil der politische Wille endenwollend ist, wenn es um Stellplätze geht", erklärte Reichelt und zieht mit dieser Ansage in die Wien-Wahl. Seitens der Bezirksvorstehung Mariahilf verweist man darauf, dass eine Baumpflanzung aufgrund der Brückenkonstruktion nicht möglich wäre. "Wir wissen, dass die Fläche beim Naschmarkt eine Hitzeinsel ist und weiterentwickelt werden muss. Wir arbeiten daher seit langem mit Fachleuten an einem realistischen Entwurf, den wir gemeinsam mit der Stadt umsetzen und finanzieren können", so Bezirksvorsteher Markus Rumelhart (SPÖ). Reichelt möchte jedoch nichts von vornherein ausschließen: "Sollte es zu einer Umsetzung kommen, werden wir mit Experten reden und nach Möglichkeiten suchen, die Fläche zu begrünen. Zum Beispiel könnte man auf aufgeschütteten Hügeln durchaus kleine Bäume pflanzen."