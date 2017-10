Final Fantasy Tupe 0 Life Drawing Session

AT

An alle Kreativen, die mit Stift & Papier in der Hand geboren worden sind und an alle, die einfach mal wieder ein bisschen zeichnen wollen: ab Oktober finden bei der Bar “Monami” jeden Mittwoch Life-Drawing Sessions statt. Die Themen werden bunt gestreut sein, vom Bodybuilder über das Akt-Modell, bis hin zum Cosplay-Helden kommen im wöchentlichen Rhythmus alle möglichen Raritäten aufs Podest... und von dort aufs Papier.



Zeichenmaterialien wie Papier und Stifte kann man mitnehmen oder eventuell auch bei uns finden!



WANN: jeden Mittwoch von 19 bis 21 Uhr.



WO: “Monami” Bar/Musik/Kleinkunst Thebaldgasse 1/9a, Wien 1060



WIEVIEL: 3 Euro