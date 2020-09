Für die Kinder und Jugendlichen des neuen Mattersburger Sportvereins startete in der ersten Septemberwoche die Meisterschaft. Am 3. September wurde zum großen Fotoshooting in die Sportakademie eingeladen, um die neuen Trikots zu präsentieren.

MATTERSBURG. Euphorisch war die Stimmung in der Akademie, als sich rund 140 Kinder und Jugendliche am Donnerstagnachmittag mit ihren Mannschaften am Spielfeld versammelten, um für die Vertreter der Presse zu posieren. Mit neuem Logo in altbekannten Farben tritt der MSV 2020 das Erbe des SVM an. Ingrid Salamon, die Bürgermeisterin von Mattersburg, Vorstandsvorsitzender und Gründer Manfred Strodl und Fußball-Legende Didi Kühbauer gratulierten den aufgeregten Nachwuchssportlern. Stolze Eltern und Verwandte sowie Mitglieder des Vereins versammelten sich als Zuschauer auf der Tribüne und jubelten den Sprößlingen zu.

Rasche Neugründung

Eine Woche nach dem Konkursantrag des einstigen Bundesligisten SV Mattersburg wurde der Mattersburger Sportverein (MSV 2020) Mitte August ins Leben gerufen. Ziel des neuen Vereins ist in erster Linie den rund 140 vereinslosen Kindern- und Jugendlichen, die beim SV Mattersburg gespielt haben, ein neues sportliches Zuhause zu geben.

Ausblick

Für das Jahr 2021/22 ist ein Neubeginn mit einer Kampfmannschaft geplant. Diese soll sich unter anderem aus der aktuellen U16 rekrutieren und in der untersten Liga des burgenländischen Verbandes beginnen. Ein genaues Konzept wird bis Herbst erarbeitet. Der MSV 2020 will ebenso ein Damenteam gründen. Neben dem burgenländischen Fußballverband haben sich auch das Land Burgenland und die Gemeinde Mattersburg bereit erklärt, dem neuen Verein unter die Arme zu greifen.

