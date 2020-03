Gut Ding braucht bekanntlich Weile! Eigentlich wollte Herbert Lassl seinen Heurigen am 9.9.1999 eröffnen...diese Ziel hat er nicht erreicht aber wie die Liebhaber seiner Weine wissen, war er in der Zwischenzeit nicht untätig. Die letzten beiden Jahre unterstützte er mit seiner Frau Sohn Stefan, der am 9. März, gemeinsam mit der gesamten Familie, mit HandwerkerInnen und FreundInnen das Heurigenlokal "Weinwirtschaft" eröffnete. Nach dem Motto: "aus alt mach neu" wurde mit viel Liebe zum Detail und zu so manchem Originalstück, das ehemalige Gasthaus Kren, ein Erbstück der Lassls, renoviert und wieder zum Leben erweckt. Stolz ist Familie Lassl, dass sowohl Handwerker als auch die Produzenten der Heurigen-Speisen ausschließlich aus der Region stammen. Vom Pfarrer gesegnet und von den Eröffnungsgästen beklatscht, freut sich die "Weinwirtschaft" auf ihre Gäste. Aus´ gsteckt is vom 11. bis zum 14. und vom 18. bis zum 21. März, jeweils ab 16.00 Uhr. Tischreservierungen unter: 0680/2130437; alle Infos und Öffnungszeiten unter: www.weingut-lassl.at