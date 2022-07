Bei den hitzigen Temperaturen verhilft nur die Flucht ins kühle Nass eine Abhilfe. Die Regionalmedien Burgenland geben Ihnen einen Überblick über die Badeseen im Bezirk Mattersburg.

BEZIRK. Wenn die Temperaturen steigen und eine tropische Hitze über den Bezirk liegt hilft nur ein Besuch im Freibad oder am Badesee. Vier wunderschöne Seen gibt es in der Region, mit vielen Freizeitangeboten, schattigen Plätzchen und kulinarischen Angeboten.

Römersee Der Römersee bei Bad Sauerbrunn

Foto: Jennifer Flechl

hochgeladen von Jennifer Flechl

Der Römersee liegt zwischen Bad Sauerbrunn und Mattersburg und bietet neben Badevergnügen eine Menge Freizeitaktivitäten. Erholungssuchende können auf einer Fläche von 44.000 m² abtauchen und das kühle Nass genießen. Die Anlage bietet neben dem Hauptsee noch ein Biotop, einen Fischteich und einen eigenen Hundebadeteich. Schwimmen, Volleyball, Minigolf, Tischtennis, ein Kinderspielplatz und vieles mehr wird den Gästen geboten. Wenn die Temperaturen einmal etwas zu kalt zum Schwimmen sind, sind die Surfer an der Reihe. Für die Stärkungen nach dem Schwimmen oder zum entspannten beisammen sitzen sorgen eine Taverne und ein Kiosk. Wer dem Römersee einen Besuch abstatten möchte, muss vorab online unter www.roemersee.at Tickets erwerben, denn der Eintritt ist begrenzt.

Durchschnittliche Badesee-Temperatur 22-25 °C.

Badeteich Rohrbach

In Rohrbach ist nicht der gesamte See zugänglich, denn die Wasserpflanzen brauchen ihren Platz

Foto: Jennifer Flechl

hochgeladen von Jennifer Flechl

1997 wurde das Naturschwimmbad errichtet die drei Meter tief. Vom 2.250 m² großen Badeteich ist die Hälfte den Wasserpflanzen vorbehalten. Dabei handelt es sich um heimische Sumpf- und Wasserpflanzen, die für die Wasserreinigung sorgen. der Badeteich wird mit reinem Trinkwasser gespeist und funktioniert ohne Chlor und anderen chemikalischen Zusätzen.

Bis Anfang Juni wurde der Badeteich noch saniert, mittlerweile sind die Arbeiten jedoch abgeschlossen. Der Teich bekam eine neue Folienabdichtung und die Böschung wurde durch eine Mauer ersetzt, so dass der Zugang nur mehr über Einstiegstreppen und -leitern erfolgt.

Für die kleinen Besucherinnen und Besucher hat das Areal so einiges zu bieten. Ein Kleinkinderbadebereich ist durch einen Holzsteg von der Anlage getrennt damit nichts passieren kann. Ältere Badegäste finden nach dem Schwimmen unter den zahlreichen Bäumen einschattiges Plätzchen. Wer sich aber lieber sportlich betätigt kommt hier auch nicht zur kurz, denn zwei Beachvolleyballplätze und Tischtennis sorgen für Abhilfe. Für Speis und Trank sorgt die TeichKantine. Bei Schönwetter hat der Teich, sowie die Kantine täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Badesee Neudörfl

Der Neudörfler Badeesee

Foto: Jennifer Flechl

hochgeladen von Jennifer Flechl

Der rund drei Hektar große und bis zu 17 Meter tiefe Badesee in Neudörfl ist von einer breiten, bis ans Wasser reichenden Wiesenböschung umgeben und bietet den Badegästen viel Platz zum Sonnenbaden. Highlights sind die Wasserinsel, der Beachvolleyballplatz, sowie der beschattete Kinderbereich mit Sandkiste und flachen Zugang zum See. Xandl's Seetaverne sorgt für die nötige Stärkungen mit kleinen Snacks und kühlen Getränken.

Ganz besonders ist wohl die Heurigenstraße mit den zahlreichen Winzern, nahe dem Badesee. Nach einem ausgiebigen Badetag lässt sich dieser in einem der Heurigen bei einer vorzüglichen Küche und regionalen Weinen ausklingen.

Stausee Forchtenstein

Jede Menge Angebote gibt es hier auch für Kinder, wie einen gekennzeichneten Nicht-Schwimmer Bereich

Foto: Jennifer Flechl

hochgeladen von Jennifer Flechl

Eine ausgezeichnete Wasserqualität, schattige Lage und viel Natur sind die bekanntesten Merkmale des Badestausees. 15.000 m² Wasserfläche, mit fünf Metern Tiefe, laden zur Abkühlung und zum Entspannen ein. Ein Sprungturm und eine 50 m lange Wasserrutsche erfreuen sowohl Jung als auch Alt. Dank der direkten Lage am Waldrand ist für ausreichend natürlichen Schatten gesorgt. Ein Kinderspielplatz, ein Tischtennistisch sowie zwei Volleyballplätze runden das Angebot ab. Im Buffet des Badestausees wird für gutes Essen, Trinken und Entspannung gesorgt.

Niedriger Wasserstände

So gut wie bei allen Badeseen ist der Wasserstand niedriger als in den Jahren zuvor - Ausnahme ist der Badeteich in Rohrbach. Grund dafür ist zum einem der ausbleibende Regen und der viel zu warme Winter. So ist im Stausee vier Zentimeter weniger Wasser vorhanden als in den Jahren zuvor. Auch in Neudörfl fällt der niedrige Wasserstand sofort auf, geschätzte eineinhalb Meter Wasser fehlen hier.

Auf diesem Bild ist gut erkennbar, wo der Wasserstand eigentlich sein sollte

Foto: Jennifer Flechl

hochgeladen von Jennifer Flechl

Grund für diesen riesigen Unterschied zwischen den beiden Seen, könnte die Lage sein. Während der Stausee quasi mitten im Waldgebiet liegt, ist der Badesee in Neudörfl freiliegend mit sehr wenig Schatten.

Der Badeteich in Rohrbach verzeichnet keinen Wasserverlust. Er wurde erst vor kurzem frisch eingelassen, da bis Anfang Juni noch fleißig saniert wurde.