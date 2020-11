Heute wurde die Freiwillige Feuerwehr Wiesen zu einem schweren Verkehrunfall gerufen. Am Einsatzort angekommen wurde schnell klar, dass es sich bei einer der verunfallten Personen um ein Feuerwehrkamerad handelte.

WIESEN. Am Donnerstag dem 12. November 2020, um 10:55 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr Wiesen zu einem schwern Verkehrsunfall auf der Landstraße Richtung Bad Sauerbrunn gerufen. Nach der Alarmierung durch die Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) rückten 2 Einsatzfahrzeuge mit 8 Mitgliedern Richtung Unfallstelle aus. Sechs Mitglieder blieben aufgrund der Covid-19 Situation als Reserve im Feuerwehrhaus

Zwei Pkw waren frontal kollidiert

Gleichzeitig wurden auch die Feuerwehr Mattersburg, mehrere Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber sowie ein First-Responder und ein Praktischer Arzt von der LSZ zur Unfallstelle gerufen.

Am Unfallort angekommen bot sich den eintreffenden Helfern folgende Situation: Zwei Pkw waren frontal kollidiert, wobei ein Fahrzeug seitlich auf der Fahrerseite lag und der zweite Pkw seitlich am Straßenrand stand. Die Ersterkundung vor Ort ergab, dass sich ein Ehepaar unter Mithilfe von Ersthelfern selbständig aus ihrem Fahrzeug befreien konnte und bereits durch einen First-Responder versorgt wurde.

Die Person im zweiten Fahrzeug, welches seitlich zu liegen kam, war im Auto eingeklemmt aber ansprechbar. “Im Zuge der Erkundung wurde festgestellt, dass die verunfallte Person im zweiten Fahrzeug ein Mitglied unserer Feuerwehr ist”, schildert OBI Strodl Thomas von der Feuerwehr Wiesen.

Foto: FF Wiesen

hochgeladen von Doris Pichlbauer

Routinierte, schonende Rettung

Unter Zuhilfenahme der hydraulischen Rettungsgeräte wurde die Bergung der verunfallten Person routiniert, gemeinsam mit den Kameraden der Feuerwehr Mattersburg und des anwesenden Notarztes, durchgeführt. Erst stellte die Feuerwehr den seitlich liegenden Pkw vorsichtig – mit Hilfe der Steckleitern – auf die Räder, um in weiterer Folge eine schonende Rettung durchführen zu können. Nach 30 Minuten konnte der Verletzte Kamerad, der immer ansprechbar war, der Rettungsmannschaft des Christophorus 3 übergeben und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen werden.

Lob und Dank an die Ersthelfer

Das Ehepaar wurde von der Rettungsmannschaft sowie einem praktischen Arzt versorgt und ebenfalls zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach der Freigabe der Unfallfahrzeuge durch die Polizei wurden die Pkw von der Unfallstelle abtransportiert und gesichert abgestellt.

Nach 90 Minuten konnten beide Wehren wieder in ihre Gerätehäuser einrücken. Die Freiwillige Feuerwehr Wiesen bedankt sich bei allen Personen, welche an diesem Einsatz beteiligt waren und zur schnellen Rettung des Kameraden und Versorgung der verletzten Personen ihr Bestes getan haben. Ein großes Lob und Danke auch an die drei Ersthelfer, welche alle verletzten Personen bis zum Eintreffen der Rettungsmittel bestens erstversorgt und betreut haben.