Der ARBÖ ist im Burgenland für Mobilität und Sicherheit äußerst wichtig. SP-Bezirksvorsitzender Christian Illedits begrüßt die erfolgreiche Entwicklung des ARBÖ im Bezirk Mattersburg.

MATTERSBURG. "Besonders im wachsenden Bezirk Mattersburg ist Mobilität wichtig, daher ist das Serviceangebot des ARBÖ in der Region mit dem größeren Standort perfekt ausgerichtet", so SP-Bezirksvorsitzender Christian Illedits.

Burgenlandweit konnte im vergangenen Jahr 10.000 Autofahrern bei einer Panne geholfen werden. 28.000 Pickerl-Überprüfungen sorgen dafür, dass der technische Zustand der Kraftfahrzeuge den Sicherheitsstandards entspricht. Der ARBÖ ist mit 47 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein gut aufgestelltes Unternehmen.

Fünf Techniker im Bezirk

Im Bezirk sind es derzeit fünf, mit dem Ausbau des neuen, größeren Prüfzentrums, das im Mai dieses Jahres in Betrieb ging, entstand auch hier ein zusätzlicher Arbeitsplatz für einen Techniker. SP-Bezirksvorsitzender und Landesrat Christian Illedits: „Ich gratuliere dem ARBÖ zu seiner erfolgreichen Entwicklung, für die Leistungen im Bereich der Mobilität und für den Beitrag zur Steigerung der Sicherheit auf den burgenländischen Straßen"

Neubau wegen Platzmangel

Im September 2019 ging der Spatenstich für das neue ARBÖ-Prüfzentrum in Mattersburg über die Bühne, acht Monate später, am 18. Mai 2020, ging das Prüfzentrum in Betrieb und die ARBÖ-Techniker konnten im neuen Haus mit ihrer Arbeit loslegen.

Grund für den Neubau war, dass das bestehende Prüfzentrum in der Bauweltstraße in den letzten Jahren zu klein geworden ist. „Die Zahl der Parkplätze und die Größe der Werkstätten haben für die große Anzahl an Kunden nicht mehr ausgereicht, und es gab keine Möglichkeit, das Prüfzentrum an diesem Standort auszubauen,“ erklärt ARBÖ-Landesdirektorin Gabi Rittenbacher, „mit dem Areal an dem Verkehrsknotenpunkt B 50 am Ortsbeginn von Mattersburg haben wir ein Grundstück in Toplage gefunden. Somit konnte das Problem gelöst werden.

“1.25 Mio. Euro wurden in Summe in dieses Projekt investiert. „Mit dem Neubau in Mattersburg wurde ein weiterer Standort für die ARBÖ-Mitglieder im Burgenland komplett modernisiert“, unterstreicht ARBÖ Burgenland-Präsident Peter Rezar.

ARBÖ setzt Bauoffensive fort

Der ARBÖ Burgenland setzte mit dem neuen Prüfzentrum in Mattersburg seine Bauoffensive fort: 2007 wurde das Prüfzentrum Güssing eröffnet, und 2010 ging das neue Haus in Parndorf in Betrieb. Im September 2012 wurde die Landeszentrale in Eisenstadt eröffnet. 2014 wurden die Servicestellen in Neutal und Königsdorf bezogen.

„All diese Investitionen waren nur möglich, weil sehr gut gearbeitet wurde: in der Landesdirektion und natürlich im Service von den Technikern, die täglich unseren Kunden in den Stützpunkten und bei Pannen helfen“, erklärt Präsident Rezar.

Landesdirektorin Rittenbacher: „Im Bezirk Mattersburg hat der ARBÖ Burgenland derzeit 3.500 Mitglieder, im gesamten Burgenland sind es 28.000. Ich hoffe, dass mit dem verbesserten Service noch mehr Autofahrer dem ARBÖ vertrauen werden.“