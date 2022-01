Viele Marzerinnen und Marzer schätzen das Brauchtum des Sternsingens und freuen sich über die Glück- und Segenswünsche der Königskinder.

MARZ. So machten sich auch dieses Jahr am 4. Jänner coronakonform 52 Kinder in 12 Sternsingergruppen begleitet von Eltern und Jugendlichen auf den Weg und brachten den Segen und die frohe Botschaft zu den Menschen.Von vielen wurden sie freudig empfangen und für ihr Engagement mit einem großartigen Spendenergebnis von 7.103,90 Euro belohnt. Ein Betrag der alle anderen Ergebnisse der Vorjahre in den Schatten stellt.

Marzer Kinder mit Begeisterung dabei

„Ich höre immer wieder von Pfarren, in denen nur wenige Kinder für die Sternsingeraktion zu begeistern sind. Bei uns in Marz ist dies erfreulicherweise nicht so. Heuer haben sich so viele Kinder wie noch nie gemeldet und sich einen Tag lang für die indigene Bevölkerung in Brasilien stark gemacht. Es war ein ganz großartiges Miteinander aller Beteiligten, das sich im überwältigendem Spendenergebnis von über 7.000 Euro niederschlägt.“, freut sich die Sternsingerverantwortliche Maria Zachs.

Ein herzliches Dankeschön allen Spenderinnen und Spendern, den Kindern und Begleitpersonen, den Eltern und den Familien, die die Kinder zu einem Mittagessen eingeladen haben und allen, die zum Gelingen dieser Aktion beigetragen haben.