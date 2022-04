Gut ein Monat ist es schon her, dass in der Arena Mattersburg beim Cineplexx die Bar Bottles eröffnet hat. Schon einige Besucher waren vor Ort und konnten sich ein Bild machen. Auch darf sich die Bar schon über einige Stammgäste freuen, die das neue Angebot in Mattersburg sehr zu schätzen wissen. Viele regionale und österreichische Produkte gibt es dort für eine Wertschöpfung im Land und in der Region. Die Bar hat jeden Tag geöffnet und hat nicht nur ausgezeichnete Cocktails und Signature Drinks, sondern hat auch einen hervorragenden Premium Kaffee, welcher in der Steiermark geröstet wird. Am Wochenende (Samstag ab 10 Uhr und Sonntag ab 13 Uhr) gibt es auch leckere Kuchen und Torten, wie Esterhazyschnitte, Cremeschnitte, Topfenkuchen etc., welche immer wechseln. Bis Ende April gibt es sogar ein Angebot, bei welchem Sie einen Verlängerten oder Cappuccino und ein Stück Kuchen um 5,90 EUR erhalten. Unter der Woche werden Sie ab 15 Uhr mit Kaffee und allen anderen Köstlichkeiten des Hauses verwöhnt. Warme Snacks, wie ein riesiger Spezialtoast oder Flammkuchen, stehen ebenso auf der Karte, wie die klassische Laugenbrezel mit Butter. Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so scheint, aber auch tagsüber lädt die Bar für ein kleineres - oder aber auch größeres - Tratscherl mit Freund_innen ein und besonders bei dem schönen Außenbereich und den ersten Sonnenstrahlen. Ein Besuch zahlt sich also nicht nur abends aus!