Im Mittelmeerraum wüten katastrophale Brände.

Den Behörden sollte bekannt sein, dass die Wolken aus Eiskristallen die Sonneneinstrahlung durch Reflexion mitunter extrem verstärken und damit Vegetationsabfälle mit geringer Masse an die Entzündungstemperatur heranführen können. Auf diese Weise können sie bei Gegebenheit von bodennahen Erhitzern, wie z. B. durchsichtigen Wasserbehältern, Brände auslösen oder an der Brandauslösung beteiligt sein.

Die Wolken aus Eiskristallen haben übrigens auch eine Treibhauswirkung, womit sie die Vegetation dementsprechend stark ausdürren.

Diese Einwirkungen sollten auch allgemein bekannt sein, damit die vermehrten Brände als charakteristisches Merkmal des Klimawandels nicht primär dem CO2 zugeschrieben werden und zukünftigen derartigen Katastrophen so gut wie möglich vorgebeugt werden kann.