Unsere Kinder müssen sich darauf verlassen können, dass wir sie vor jedweden psychischen und physischen Schädigungen bewahren. Die Gefährdung ihrer Augen und später ihres gesamten Organismus durch die Brennspiegel am Himmel muss dabei an die erste Stelle gesetzt werden, weil sie alle Kinder und später Erwachsenen betrifft. Niemand will für seine Kinder eine lebenslange Behinderung durch Augenschwäche mit der damit verbundenen Angewiesenheit auf eine Sehhilfe und u. a. das Ri siko für Hautkrebs in späteren Jahren haben.

Weil wir unsere Kinder davor nur bedingt schützen konnen, müssen wir diesen Schutz vehement bei der EU einfordern, die im Besitz der Mittel dazu ist.

In dieser Konsequenz wird die EU aber die Theorie des CO2-verursachten Klimawandels und die damit verbundene Strategie mit den Atomkraftwerken "über den Haufen werfen" müssen.